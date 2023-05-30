Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: خطاب المعارضة في تركيا عنصري وعليهم تغييره وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحدّ من التضخم وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار

Lebanon 24
30-05-2023 | 08:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبل الانتخابات .. أردوغان يتهم المعارضة باستفزاز المواطنين
lebanon 24
30/05/2023 18:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات التركية: تحالف أردوغان يحصل على 323 مقعدا والمعارضة على 212 في مجلس النواب
lebanon 24
30/05/2023 18:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيخفف انتصار أردوغان من معارضة تركيا لانضمام السويد إلى الناتو؟
lebanon 24
30/05/2023 18:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ولاية جديدة لأردوغان... كيف ستكون علاقة تركيا مع العرب والغرب؟
lebanon 24
30/05/2023 18:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:03 | 2023-05-30
11:01 | 2023-05-30
10:37 | 2023-05-30
10:30 | 2023-05-30
10:21 | 2023-05-30
10:05 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website