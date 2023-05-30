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أخبار عاجلة
الناتو: سنرسل 700 فرد من قواتنا إلى كوسوفو وسيكونون في حالة تأهب (العربية)
Lebanon 24
30-05-2023
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12:11
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