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الناتو: سنرسل 700 فرد من قواتنا إلى كوسوفو وسيكونون في حالة تأهب (العربية)

Lebanon 24
30-05-2023 | 12:11
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