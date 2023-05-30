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الخارجية الفلسطينية: مستوطنون مسلحون نصبوا خياما في أراض ببلدة ديراستيا بنابلس تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية (الجزيرة)

Lebanon 24
30-05-2023 | 12:30
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