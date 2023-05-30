Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: بلينكن أبلغ نظيره التركي أن السويد أصبحت جاهزة للانضمام إلى الناتو

Lebanon 24
30-05-2023 | 16:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن أبلغ نظيره التركي في اتصال هاتفي بأن السويد صارت جاهزة "الآن" للانضمام إلى الناتو
lebanon 24
31/05/2023 09:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التركي يعرب لنظيره الأميركي خلال اتصال هاتفي عن أمله في أن تفي السويد بالتزاماتها للانضمام إلى الناتو (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
31/05/2023 09:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الوضع في السودان (الجزيرة)
lebanon 24
31/05/2023 09:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: موافقتنا على انضمام السويد إلى حلف الناتو بعيدة في الوقت الحالي (الشرق)
lebanon 24
31/05/2023 09:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:54 | 2023-05-31
02:51 | 2023-05-31
01:59 | 2023-05-31
01:48 | 2023-05-31
01:40 | 2023-05-31
01:33 | 2023-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website