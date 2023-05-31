Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: رئيس وزراء قطر أجرى محادثات مع زعيم حركة طالبان هذا الشهر في أفغانستان حول سبل تهدئة التوترات مع المجتمع الدولي

Lebanon 24
31-05-2023 | 01:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الجزائري: أرحب بعودة سوريا واستعادتها مقعدها في الجامعة العربية وسعينا إلى توسيع الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي
lebanon 24
31/05/2023 09:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم طالبان يعين مولوي عبد الكبير رئيسا جديدا للوزراء بدلا لـ ملا آخوند (العربية)
lebanon 24
31/05/2023 09:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء اليابان: السلام في مضيق تايوان مهم لاستقرار المجتمع الدولي بأسره
lebanon 24
31/05/2023 09:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن رئيس مجلس النواب الأمريكي: المفاوضون سيستكملون اليوم المحادثات بشأن سقف الدين والأجواء مثمرة
lebanon 24
31/05/2023 09:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:54 | 2023-05-31
02:51 | 2023-05-31
01:59 | 2023-05-31
01:48 | 2023-05-31
01:40 | 2023-05-31
01:33 | 2023-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website