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رئيسة المفوضية الأوروبية: الدول الأوروبية ستواصل تدريب القوات الأوكرانية على الأسلحة الحديثة
Lebanon 24
31-05-2023
|
04:24
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