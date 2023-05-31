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الجيش الروسي يُعلن عن تدميره آخر سفينة حربية للبحرية الأوكرانية في ميناء أوديسا

Lebanon 24
31-05-2023 | 05:52
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