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لافروف: إذا ادعى الغرب دعمه للديمقراطية فعليه أن يقبل اختلاف وجهات نظر الدول الأخرى ولكنه يسعى لفرض إرادته على الآخرين

Lebanon 24
31-05-2023 | 07:10
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