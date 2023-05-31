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بوصعب بعد جلسة اللجان المشتركة: توافقنا على ان يرسل كل نائب ملاحظاته على اقتراحات القوانين بشكل خطي الى امانة سر المجلس ليتم التوافق عليها ثم عقد الجلسات في اللجان لاقرارها

Lebanon 24
31-05-2023 | 07:49
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