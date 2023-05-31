حنكش للـ"أم تي في": لا يستطيع "التيار" التراجع عمّا توصّلنا إليه في المشاورات الرئاسية ومصلحته تقتضي الاتفاق مع المعارضة وأي رئيس يجب أن يتعاطى بجرأة مع الملفات الاشكالية وأولها سلاح حزب الله

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