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حنكش للـ"أم تي في": لا يستطيع "التيار" التراجع عمّا توصّلنا إليه في المشاورات الرئاسية ومصلحته تقتضي الاتفاق مع المعارضة وأي رئيس يجب أن يتعاطى بجرأة مع الملفات الاشكالية وأولها سلاح حزب الله

Lebanon 24
31-05-2023 | 08:17
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