مصادر نواب التغيير لـ"الجديد": من شروط الكتل المعارضة التي ستطرحها على جهاد أزعور منع المحاصصة الطائفية في الوزارات على أن لا تكون وزارة المال من حصة الشيعة أو وزارة الداخلية من حصة السنة دائما

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