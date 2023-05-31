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المفوضية الأوروبية تمنع مسؤوليها من مشاركة "معلومات حساسة" عبر تطبيقات ومواقع الذكاء الاصطناعي (الشرق)
Lebanon 24
31-05-2023
|
11:48
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