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الرئيس الفرنسي: أوروبا يجب ألا تعتمد على الولايات المتحدة فقط في القضايا الأمنية (الشرق)

Lebanon 24
31-05-2023 | 12:10
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