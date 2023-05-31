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وزير الدفاع الصربي: قواتنا ستحمي مواطنيها وحدودها في حالة تفاقم النزاع مع كوسوفو (الشرق)

Lebanon 24
31-05-2023 | 12:42
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