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البيت الأبيض: مستعدون للجلوس مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة للتفاوض بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة

Lebanon 24
31-05-2023 | 13:51
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