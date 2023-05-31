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سي إن إن: الادعاء الفيدرالي حصل على تسجيل يقر فيه ترمب باحتفاظه بوثيقة سرية للبنتاغون عن هجوم محتمل على إيران

Lebanon 24
31-05-2023 | 16:26
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