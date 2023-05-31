Advertisement

أخبار عاجلة

الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية: اندلاع حريق في حي دنيبرو في كييف جراء تساقط حطام أحد الصواريخ

Lebanon 24
31-05-2023 | 20:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عمدة كييف: سقوط حطام مسيرة أو صاروخ تسبب باندلاع حريق في حي دنيبرو في العاصمة
lebanon 24
01/06/2023 07:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة 3 نتيجة للهجمات بالمسيرات على كييف (الجزيرة)
lebanon 24
01/06/2023 07:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة العسكرية في كييف: العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم جوي بالمسيرات وصواريخ كروز وتم تدمير 40 هدفا جوياً من قبل دفاعاتنا الجوية
lebanon 24
01/06/2023 07:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة العسكرية في كييف: سقوط حطام مسيرات على عدد من شوارع حيي دارنيتسكي وسولوميانسكي في العاصمة
lebanon 24
01/06/2023 07:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:31 | 2023-06-01
20:34 | 2023-05-31
20:32 | 2023-05-31
20:32 | 2023-05-31
20:31 | 2023-05-31
20:30 | 2023-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website