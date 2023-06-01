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الدعم السريع يتهم الجيش السوداني بتنفيذ قصف مدفعي بالخرطوم أدى لمقتل 18 شخصا (العربية)

Lebanon 24
01-06-2023 | 03:58
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