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كرامي في الذكرى الـ36 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي: لحِوارٍ وطنيٍّ جامِع يُنتِجُ تفاهُماتٍ سَريعةٍ تَقودُنا لانتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة وإعادةِ تشكيلِ مؤسّساتِ الدولة

Lebanon 24
01-06-2023 | 04:16
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