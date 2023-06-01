المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري: التحديات تكبر يوماً بعد يوم وفي مقدمتها قضية النازحين ويجب معالجتها وفق خطة عملية بالتنسيق مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي

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