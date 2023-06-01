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الوزير مولوي خلال احتفال للأمن العام: البلد يمر بظروف صعبة وعلى الرغم من ذلك نرى ان القوى الأمنية لا تتوقف عن الخدمة وتقوم بواجباتها كاملة

Lebanon 24
01-06-2023 | 04:33
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