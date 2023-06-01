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وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية أحبطت هجوما إرهابيا أوكرانيا في مقاطعة بيلغورود الروسية

Lebanon 24
01-06-2023 | 05:45
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