معلومات للـ"ال بي سي": الوزير السابق جهاد أزعور أجرى ويجري اليوم إتصالات فردية مع عدد من النواب التغييريين وناقش معهم العديد من النقاط التي تدخل في سياق برنامجه في حال وصوله إلى سدة الرئاسة

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