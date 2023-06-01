Advertisement

أخبار عاجلة

وصول ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله إلى قصر زهران

Lebanon 24
01-06-2023 | 09:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بث مباشر لحفل زفاف ولي العهد الاردني الامير الحسين بن عبدالله من رجوة آل سيف
lebanon 24
01/06/2023 17:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ملك الأردن وعقيلته يستقبلان ضيوف حفل زواج ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله
lebanon 24
01/06/2023 17:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
في يوم زفافه.. الأمير الحسين بن عبدالله يوجه رسالة
lebanon 24
01/06/2023 17:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيحضر الأمير ويليام وزوجته حفل زفاف ولي العهد الأردني؟
lebanon 24
01/06/2023 17:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:17 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:09 | 2023-06-01
09:52 | 2023-06-01
09:49 | 2023-06-01
09:38 | 2023-06-01
09:34 | 2023-06-01
09:32 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website