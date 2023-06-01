27
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: خصمنا الأوكراني يتصرف كإرهابي ويجب القضاء عليه (الجزيرة)
Lebanon 24
01-06-2023
|
11:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الهجوم بالمُسيرات على الكرملين لا يترك لروسيا خيارات إلا القضاء على زيلينسكي (الشرق)
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الهجوم بالمُسيرات على الكرملين لا يترك لروسيا خيارات إلا القضاء على زيلينسكي (الشرق)
01/06/2023 19:48:50
01/06/2023 19:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا لأن بريطانيا في حالة حرب ضد روسيا
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا لأن بريطانيا في حالة حرب ضد روسيا
01/06/2023 19:48:50
01/06/2023 19:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لدى الجيش ما يكفي من القذائف ولقد وصلنا لمرحلة إنتاج كميات كبيرة من الأسلحة
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لدى الجيش ما يكفي من القذائف ولقد وصلنا لمرحلة إنتاج كميات كبيرة من الأسلحة
01/06/2023 19:48:50
01/06/2023 19:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة غربية ازدادت احتمالية الاقتراب من المواجهة النووية
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة غربية ازدادت احتمالية الاقتراب من المواجهة النووية
01/06/2023 19:48:50
01/06/2023 19:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قتيل في هذه المنطقة.. مجهول اطلق النار عليه داخل سيارته
Lebanon 24
قتيل في هذه المنطقة.. مجهول اطلق النار عليه داخل سيارته
15:33 | 2023-05-31
31/05/2023 03:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"توب" مكشوفة.. مُذيعة ومراسلة أخبار الـ MTV بإطلالة مُثيرة شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بـ"توب" مكشوفة.. مُذيعة ومراسلة أخبار الـ MTV بإطلالة مُثيرة شاهدوا الفيديو
02:44 | 2023-06-01
01/06/2023 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فضائح تظهر للعلن.. اتهامات بين جويل حاتم وشقيقة الراحل جورج الراسي إليكم تفاصيل ما يجري (فيديو)
Lebanon 24
فضائح تظهر للعلن.. اتهامات بين جويل حاتم وشقيقة الراحل جورج الراسي إليكم تفاصيل ما يجري (فيديو)
03:12 | 2023-06-01
01/06/2023 03:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بالأبيض.. شاهدوا آخر ظهور لها مع خطيبها قبل أيام من زفافهما (صور)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بالأبيض.. شاهدوا آخر ظهور لها مع خطيبها قبل أيام من زفافهما (صور)
00:33 | 2023-06-01
01/06/2023 12:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاع العام... إليكم هذا القرار من وزير الماليّة
Lebanon 24
لموظفي القطاع العام... إليكم هذا القرار من وزير الماليّة
07:55 | 2023-06-01
01/06/2023 07:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:42 | 2023-06-01
وزير الدفاع الألماني: برلين لم تتخذ قرارا بعد بشأن إرسال صواريخ "توروس" بعيدة المدى إلى أوكرانيا (الشرق)
12:36 | 2023-06-01
الرئيس التونسي: لا مجال لأن يتصرف أي وزير خارج السياسة التي يضبطها الرئيس والانسجام مطلوب بين أعضاء الحكومة (الجزيرة)
12:10 | 2023-06-01
استقالة جميع أعضاء اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري بتركيا في أول اجتماع بعد الانتخابات (الجزيرة)
11:54 | 2023-06-01
مفوضية اللاجئين: الوضع في دارفور متدهور والسكان يعيشون حالة مزرية (العربية)
11:53 | 2023-06-01
مفوضية اللاجئين الأممية: منافذ المساعدات الإنسانية في السودان ما زالت محدودة مع تزايد انتهاكات حقوق الإنسان (الشرق)
11:48 | 2023-06-01
الخارجية الإسرائيلية: تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص منشآت إيران بمثابة استسلام (الجزيرة)
فيديو
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-31
01/06/2023 19:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
05:00 | 2023-05-31
01/06/2023 19:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
00:10 | 2023-05-31
01/06/2023 19:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact