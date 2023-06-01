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بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي قد يخفف بعض المقترحات بشأن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا (الشرق)

Lebanon 24
01-06-2023 | 11:26
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