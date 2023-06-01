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وزير الخارجية البريطاني: أوكرانيا يجب أن تكون عضوا في الناتو (الشرق)

Lebanon 24
01-06-2023 | 11:36
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