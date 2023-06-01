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بايدن: العالم يتجه نحو مزيد من عدم الاستقرار بسبب تحديات من روسيا والصين (العربية)

Lebanon 24
01-06-2023 | 12:50
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