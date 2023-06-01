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نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة: القسم الأكبر من المستشفات بدأ يعطي رواتب بالدولار وبعض الجهات الضامنة لا تدفع المستحقات للمستشفيات

Lebanon 24
01-06-2023 | 15:21
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