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قائد قوات حفظ السلام التابعة للنيتو بكوسوفو لـ"الجزيرة": لا بد من إيجاد حل يعيد الطرفين إلى المفاوضات ولولا تدخلنا لتفاقم الوضع وخرج عن السيطرة

Lebanon 24
01-06-2023 | 15:28
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