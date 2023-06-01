قائد قوات حفظ السلام التابعة للنيتو بكوسوفو لـ"الجزيرة": لا بد من إيجاد حل يعيد الطرفين إلى المفاوضات ولولا تدخلنا لتفاقم الوضع وخرج عن السيطرة

Lebanon 24