Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى انتخابات محلية جديدة شمالي كوسوفو بمشاركة الصرب (الأناضول)

Lebanon 24
01-06-2023 | 16:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة كوسوفو: مستعدون لعقد انتخابات جديدة في مناطق البلديات الشمالية (العربية)
lebanon 24
02/06/2023 00:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي تعليقا على التصعيد بين كوسوفو وصربيا: لا يمكننا تحمل صراع آخر بأوروبا (العربية)
lebanon 24
02/06/2023 00:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الألمانية: نحث كوسوفو وصربيا على الشروع في محادثات دون أي تأخير وندعم جهود ممثل الاتحاد الأوروبي (الجزيرة)
lebanon 24
02/06/2023 00:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني يحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة في 23 تموز (العربية)
lebanon 24
02/06/2023 00:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:45 | 2023-06-01
16:22 | 2023-06-01
16:19 | 2023-06-01
16:09 | 2023-06-01
15:28 | 2023-06-01
15:21 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website