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البيت الأبيض: سوليفان أكد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين

Lebanon 24
01-06-2023 | 19:24
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