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أخبار عاجلة
مجلس الشيوخ يصوت لتمرير قانون سقف الدين قبل أن يرسله إلى مكتب الرئيس بايدن لتوقيعه
Lebanon 24
01-06-2023
|
23:04
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