Advertisement

أخبار عاجلة

سلطات مقاطعة سمولينسك الروسية: هجمات بطائرات مسيرة على مجمع للوقود أسفرت عن إلحاق أضرار بالمنشأة

Lebanon 24
02-06-2023 | 01:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات الروسية: أضرار ماديّة إثر هجوم بمسيرة على بلدة في بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
02/06/2023 14:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الروسية: هجمات بطائرات مسيّرة في منطقة بيلغورود الروسية بعد توغّل مسلّح
lebanon 24
02/06/2023 14:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية موسكو: الهجمات بالطائرات المسيرة تسببت بأضرار طفيفة بعدة مبان بموسكو ولا إصابات خطرة
lebanon 24
02/06/2023 14:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم بيلغورود الروسية: مسيرة ألقت عبوة ناسفة على إحدى الطرقات في المقاطعة دون وقوع إصابات بين المدنيين
lebanon 24
02/06/2023 14:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:10 | 2023-06-02
07:06 | 2023-06-02
06:36 | 2023-06-02
06:24 | 2023-06-02
06:21 | 2023-06-02
06:13 | 2023-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website