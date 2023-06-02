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بلينكن: نرحب بأي مبادرة بشأن أوكرانيا تدفع روسيا لطاولة المفاوضات (العربية)

Lebanon 24
02-06-2023 | 05:50
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