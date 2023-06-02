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الجيش السوداني: قدمنا مقترحات للوسطاء في منبر جدة وفوجئنا بتعليق المفاوضات قبل الرد عليها (الجزيرة)

Lebanon 24
02-06-2023 | 07:21
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