33
o
بيروت
32
o
طرابلس
19
o
صور
33
o
جبيل
34
o
صيدا
34
o
جونية
36
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
32
o
بشري
34
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
إعلام ليبي: قصف جوي يستهدف مواقع في مدينة زوارة (الشرق)
Lebanon 24
02-06-2023
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الشرق" نقلاً عن وسائل إعلام ليبية: طائرات مُسيرة تستهدف عدة مواقع لمجموعات مسلحة في العجيلات غرب العاصمة طرابلس
Lebanon 24
"الشرق" نقلاً عن وسائل إعلام ليبية: طائرات مُسيرة تستهدف عدة مواقع لمجموعات مسلحة في العجيلات غرب العاصمة طرابلس
02/06/2023 17:38:23
02/06/2023 17:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام ليبي: طائرات مُسيرة تقصف موقعا بالقرب من جزيرة الركينة في مدينة الزاوية
Lebanon 24
إعلام ليبي: طائرات مُسيرة تقصف موقعا بالقرب من جزيرة الركينة في مدينة الزاوية
02/06/2023 17:38:23
02/06/2023 17:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن يتبنى قرارا بتجديد تفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا تطبيقا لحظر السلاح (الشرق)
Lebanon 24
بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن يتبنى قرارا بتجديد تفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا تطبيقا لحظر السلاح (الشرق)
02/06/2023 17:38:23
02/06/2023 17:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف محرج.. طرد سياسي من مدينة ليبية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
موقف محرج.. طرد سياسي من مدينة ليبية شاهدوا الفيديو
02/06/2023 17:38:23
02/06/2023 17:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلامٌ مهم عن مصرف لبنان ومئات ملايين الدولارات.. إليكم ما قيلِ مؤخراً
Lebanon 24
كلامٌ مهم عن مصرف لبنان ومئات ملايين الدولارات.. إليكم ما قيلِ مؤخراً
13:52 | 2023-06-01
01/06/2023 01:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ جديد داخل محطات البنزين.. هذا ما سترونه دائماً
Lebanon 24
أمرٌ جديد داخل محطات البنزين.. هذا ما سترونه دائماً
14:20 | 2023-06-01
01/06/2023 02:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
13:45 | 2023-06-01
01/06/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يصوّب باتجاه الأموال المخزنة في المنازل
Lebanon 24
مصرف لبنان يصوّب باتجاه الأموال المخزنة في المنازل
22:43 | 2023-06-01
01/06/2023 10:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملايين" على الأوتوستراد... شاهدوا هذا الفيديو من الدورة
Lebanon 24
"ملايين" على الأوتوستراد... شاهدوا هذا الفيديو من الدورة
09:08 | 2023-06-02
02/06/2023 09:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:32 | 2023-06-02
بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن يتبنى قرارا بتجديد تفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا تطبيقا لحظر السلاح (الشرق)
10:31 | 2023-06-02
ممثل الاتحاد الأوروبي للحوار بين صربيا وكوسوفو: لا يمكن الاستمرار في تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو حاليا (الجزيرة)
10:30 | 2023-06-02
الإبلاغ عن أعطال في منصة تويتر في عدة دول (العربية)
10:26 | 2023-06-02
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على فردين وكيانين على صلة بإيران (العربية)
10:20 | 2023-06-02
مصادر أميركية: مدير الاستخبارات أجرى محادثات مع نظيره الصيني في أيار الماضي (الشرق)
10:19 | 2023-06-02
مدير الاستخبارات الأميركية: شددت خلال محادثاتي مع نظيري الصيني على أهمية فتح قنوات الاتصال بين أجهزتنا (الشرق)
فيديو
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
08:00 | 2023-06-02
02/06/2023 17:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور ضيوف عرب وأجانب عشاء ملكي فاخر احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.. والملك عبدالله يبدو متعباً (فيديو)
Lebanon 24
بحضور ضيوف عرب وأجانب عشاء ملكي فاخر احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.. والملك عبدالله يبدو متعباً (فيديو)
01:51 | 2023-06-02
02/06/2023 17:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-31
02/06/2023 17:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact