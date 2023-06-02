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وزارة الخارجية الروسية: ندرس تصريحات سوليفان بشأن معاهدة "نيو ستارت" وسنعلن عن ردنا عليها غداً (الجزيرة)

Lebanon 24
02-06-2023 | 11:35
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