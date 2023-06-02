Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: الحكومة في صدد تشكيل لجنة وزارية للذهاب إلى دمشق لبحث ملف النازحين السوريين والخطوة بالتنسيق مع اللجنة السداسية المنبثقة عن الجامعة العربية

Lebanon 24
02-06-2023 | 15:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لجنة وزارية ستزور سوريا لبحث ملف النازحين وسنرحّل أي أجنبي مخالف
lebanon 24
03/06/2023 00:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اكلف معالي الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة
lebanon 24
03/06/2023 00:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
شرف الدين: طالبت ميقاتي بتفعيل إعادة النازحين ووصلنا الى تشكيل لجنة من 7 وزراء ملزَمة بالتنسيق مع وزارة المهجرين
lebanon 24
03/06/2023 00:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حجار يدعو لتشكيل لجنة وزارية للذهاب إلى سوريا
lebanon 24
03/06/2023 00:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:53 | 2023-06-02
17:47 | 2023-06-02
16:13 | 2023-06-02
15:44 | 2023-06-02
15:39 | 2023-06-02
14:15 | 2023-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website