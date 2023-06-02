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ميقاتي: لا يمكن اتهامنا بالعنصرية بل نريد ممارسة حقنا في السيادة على كامل أرضنا ومن هنا يأتي القرار بترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية اللازمة لإقامته في بلدنا

Lebanon 24
02-06-2023 | 15:44
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