ميقاتي: لا يمكن اتهامنا بالعنصرية بل نريد ممارسة حقنا في السيادة على كامل أرضنا ومن هنا يأتي القرار بترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية اللازمة لإقامته في بلدنا

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