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عبد الله: نريد صيغة توافقية محلية خارج سياسة التعطيل ونعمل على أن يكون جهاد أزعور مرشح توافق وليس تحدّ واجتماع كتلة "اللقاء الديمقراطي" الثلاثاء المقبل سيحمل كل الخير للبنان

Lebanon 24
03-06-2023 | 02:48
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