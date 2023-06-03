عبد الله: نريد صيغة توافقية محلية خارج سياسة التعطيل ونعمل على أن يكون جهاد أزعور مرشح توافق وليس تحدّ واجتماع كتلة "اللقاء الديمقراطي" الثلاثاء المقبل سيحمل كل الخير للبنان

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