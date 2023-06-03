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تبادل لإطلاق النار على الحدود الإسرائيلية المصرية في هذه الأثناء (الحرة)

Lebanon 24
03-06-2023 | 05:00
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