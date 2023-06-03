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صحيفة "يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات مسح لمنطقة على الحدود مع مصر شهدت إطلاق نار أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين

Lebanon 24
03-06-2023 | 05:07
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