مسؤول روسي: أي مبادرات سلمية تستحق الدراسة لكن المبادرة الإندونيسية تتضمن عناصر من اتفاقية مينسك التي أفشلتها كييف بدعم من الغرب (سكاي نيوز عربية)

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