مسؤول روسي: من الضروري وقف إمدادات الأسلحة الغربية لكييف ووقف الأعمال العدائية والاعتراف بالحقائق الإقليمية الجديدة وإعادة أوكرانيا لوضع الدولة المحايدة (سكاي نيوز عربية)

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