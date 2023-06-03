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ماذا ارتدى منفّذ الهجوم الذي تسلل من مصر إلى الأراضي المحتلة؟

Lebanon 24
03-06-2023 | 07:55
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن الشخص الذي تسلل إلى داخل فلطسين المحتلة وتم قتله كان يرتدي زي جندي مصري من قوات الأمن.
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل 3 جنود ومسلح وإصابة جنديين آخرين، في "الحادث الأمني". (سكاي نيوز)
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