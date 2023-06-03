ماذا ارتدى منفّذ الهجوم الذي تسلل من مصر إلى الأراضي المحتلة؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن الشخص الذي تسلل إلى داخل فلطسين المحتلة وتم قتله كان يرتدي زي جندي مصري من قوات الأمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل 3 جنود ومسلح وإصابة جنديين آخرين، في "الحادث الأمني". (سكاي نيوز)