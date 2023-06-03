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مصدر دبلوماسي عراقي لـ "الشرق": زيارة وزير خارجية سوريا لبغداد تأتي ضمن الحراك الدبلوماسي لعودة سوريا لمحطيها

Lebanon 24
03-06-2023 | 08:50
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