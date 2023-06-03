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الكرملين: فرنسا لا يمكنها لعب دور الوسيط في أزمة أوكرانيا بسبب انغماسها فيها (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
03-06-2023 | 09:55
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