Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر ليبية: أعضاء لجنة "6+6" صوتوا بالإجماع على قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية ووقعوا عليها (الشرق)

Lebanon 24
03-06-2023 | 10:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" عن وسائل إعلام ليبية: توافق على إجراء الانتخابات البرلمانية في كانون الاول والرئاسية في كانون الثاني
lebanon 24
03/06/2023 19:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشرق" نقلاً عن وسائل إعلام ليبية: طائرات مُسيرة تستهدف عدة مواقع لمجموعات مسلحة في العجيلات غرب العاصمة طرابلس
lebanon 24
03/06/2023 19:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة 6+6: الانتخابات الليبية ستجرى خلال 240 يوما من إصدار قوانينها
lebanon 24
03/06/2023 19:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر المجلس الدستوري لـ"الجديد": لازلنا في المراحل الأولية لقراءة التقرير وضمينا 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية ولا قرار في هذه الجلسة
lebanon 24
03/06/2023 19:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:09 | 2023-06-03
12:00 | 2023-06-03
11:38 | 2023-06-03
11:21 | 2023-06-03
11:14 | 2023-06-03
11:10 | 2023-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website