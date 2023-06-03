Advertisement

أخبار عاجلة

سفارة واشنطن في السودان: القتال يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع ويدمر البنية التحتية (الشرق)

Lebanon 24
03-06-2023 | 10:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن: واشنطن تعمل في محادثات جدة على تمديد وقف إطلاق النار بالسودان والاتفاق حول المساعدات الإنسانية (الشرق)
lebanon 24
03/06/2023 19:19:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: الانتهاكات أضرت بالمدنيين والشعب السوداني وتعوق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات (الجزيرة)
lebanon 24
03/06/2023 19:19:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية اللاجئين الأممية: منافذ المساعدات الإنسانية في السودان ما زالت محدودة مع تزايد انتهاكات حقوق الإنسان (الشرق)
lebanon 24
03/06/2023 19:19:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: على طرفي النزاع بالسودان السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة
lebanon 24
03/06/2023 19:19:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:09 | 2023-06-03
12:00 | 2023-06-03
11:38 | 2023-06-03
11:21 | 2023-06-03
11:14 | 2023-06-03
11:10 | 2023-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website